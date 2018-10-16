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منوعات

مواطنون عن إلغاء عقوبة المخدرات: الحبس أحسن خليهم يتربوا.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:21 م
صدى البلد
مريم صليب - أشرف العمدة
بعدما أعلن النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، عزمه التقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات وقصرها على الاتجار فقط، موضحا أن مشروعه يهدف إلى حماية الشباب وعلاجهم للإقلاع عن الإدمان "المتعاطي ضحية وليس مجرما"، وجهت عدسة موقع "صدى البلد" سؤالا للمواطنين "هل تؤيد إلغاء عقوبة الحبس لمتعاطي المخدرات استبدالها بالعلاج النفسي؟".

بداية؛ قال أحمد عبد الخالق إن العلاج النفسي يعد حلا أفضل للمدمن بل يجعله مؤهلا للتعامل مرة أخرى مع المجتمع ويجعل منه إنسانا سويا، أما السجن لا يفيد كثيرا فهي فترة عقوبة سيقضيها ويخرج ليستكمل مسيرته في التعاطي، بينما أكد محسن علي أن العقاب هو الوسيلة الرادعة الوحيدة للمجرم ومتعاطي المخدرات هو مجرم يرتكب ذنب في حق نفسه وفي حق المجتمع، أما عن العلاج النفسي فيمكن استخدامه معه ولكن بعد قضاء فترة العقوبة.

وأشار سالم خيري، إلى أن العلاج النفسي مهم وضروري ولكن أيضا العقوبة ضرورية ولازمة في تلك الحالة، وأكد أن الشباب في حاجة إلى إعادة تأهيل نفسي المدمنين منهم أو غيرهم.

وأوضح شريف سليم، أن المدمن يحتاج لتأهيل نفسي قبل المحاسبة فهو في غير وعيه لأنه يشعر بالضغط مما جعله يتجه لتعاطي المخدرات، كما تابع محمد حسن: "الحبس أحسن خليهم يتربوا عشان محدش يفكر يؤذي نفسه ويؤذي أهله".

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