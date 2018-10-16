أصبح مصنع صابون في عهد محمد على.. تعرف على حكاية مسجد بناه الظاهر بيبرس

وسط مئات الأثار الإسلامية التي تنتمي لعصر المماليك، يعد مسجد الظاهر بيبرس من أشهرها، وأنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري في الفترة 665 - 667 هـ ( 1266 - 1268م)، وهو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية، وينسب إليه حتي الآن حي الظاهر أحد أحياء القاهرة.



المسجد تفقده الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الثلاثاء، وذلك للوقوف على أعمال بدء مشروع ترميم وإعادة إعمار المسجد والذي كانت بدأته الوزارة في يوليو 2007، ثم توقف منذ عام 2011، وذلك بالتعاون مع كازاخستان التي تساهم بجزء في تمويل الترميم.



وكان الظاهر بيبرس مملوكا للسلطان الصالح نجم الدين أيوب، حيث جلب من الأراضي الواقعة بالقرب من جبال الأورال ( كازاخستان حاليًا) وترقى إلى أعلى المناصب وأصبح قائدًا ماهرًا وسياسيًا ذكيًا.



وتولى السلطنة 1260 - 1277م . هزم المغول في بيرة 1272م، ودخل في حروب مع الفرنج في فلسطين، وامتد ملكه إلى ما وراء حدود مصر وسوريا وبلاد العرب.. أما عن تخطيط المسجد فهو يشبه تخطيط جامع أحمد بن طولون إلى حد كبير، بحيث يبلغ طول الجامع 108م وعرضه 105م ويتكون من صحن يحيط به أربعة ايوانات تعلو المحراب قبة طول ضلعها 20م، وهي أكبر قبة أقيمت فوق محراب.



ويمتاز الجامع بوجود ثلاثة مداخل محورية بارزة عن الواجهات الثلاث ما عدا الواجهة الجنوبية الشرقية، وهي ثاني مثال للأبواب البارزة بجوامع القاهرة بعد جامع الحاكم، وقد استعملت فيها مداميك الحجر الأبيض والأحمر على التوالي.



واستعمل بيبرس في بناء جامعه رخاما وأخشابا أحضرها من قلعة يافا،بعد أن دمر هذه المدينة هي وأنطاكيا سنة 1267م / 666هـ،ويوجد المدخل الرئيسي للجامع في منتصف الواجهة الشمالية الغربية، وتغطى ساحة المدخل الرئيسي قبة.



وكانت تعلوه مئذنة تهدمت،واستولى الفرنسيون على الجامع اثناء الحملة الفرنسية 1798 - 1801م، وحولوه إلى قلعة وجعلوا من مئذنته بُرجًا دفاعيًا ونصبوا المدافع على أسواره، وسكنته طائفة من الجنود الفرنسيين فكان ذلك سببًا في تخربه وتهدم مئذنته.



وفي أيام محمد علي باشا تحول جامع الظاهر إلى مصنع للصابون، كما أخذت منه أعمدة وأحجار استخدمت لبناء رواق الشراقوة في الجامع الأزهر.



وبعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1881 قام المحتلون بتحويل الجامع إلى مذبح، ولذلك عرفت المنطقة التي بها الجامع لدى عامة الناس باسم "مذبح الإنجليز" حتى الخمسينيات من القرن العشرين.



وجدد الجامع السلطان المملوكي جمقمق سنة 842 هـ (1438م)،والجامع كائن بميدان الظاهر بالعباسية ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.