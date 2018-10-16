ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية: عرض أزمة محطة أجهور بالقناطر على رئيس الوزراء

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، محطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى بمركز القناطر الخيرية.

وقال المحافظ إن المحطة الجديدة سوف تخدم قرى أجهور الصغرى والبرادعة وقرنفيل وسندبيس وعزبة السيد محمد وترسا وقرقشندة، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 116.169 ألف نسمة وتبلغ تكلفة المشروع 343 مليون جنيه وتشمل محطة معالجة صرف صحي بالإضافة الى 8 محطات رفع صرف صحي وشبكات الانحدار لها وخطوط الطرد الخاصة بها.

وأشار المحافظ أنه خلال الزيارة كلف رئيس الجهاز التنفيذي بتجهيز ملف المشروع بالكامل لعرضه في مجلس المحافظين بمجلس الوزراء، حيث يوجد بعض المشكلات المالية التي تعوق تسليم المشروع في موعده والمطلوب تذليلها فورا .

ترشيحاتنا

إطلاق نارعلى جرار حاول اقتحام سفارة سرائيل في تركيا..فيديو

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.. فيديو

أول رد فعل من اللجنة الأولمبية بعد إنجازات مصر بأولمبياد الشباب

أمكم بتموت ونفسها تشوفكم.. حكاية لقاء فاتر بين زينب وأبنائها بعد فراق 30 سنة

علاف يمزق جسد طفل بـ25 طعنة بأوسيم.. والمتهم: اخترته عشان صغير وسهل السيطرة عليه

شاهد.. إيفانكا ترامب تتألق بتنورة بيضاء.. وهذه تكلفتها

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول

السيسي يلقي أول خطاب لزعيم أجنبي أمام البرلمان الروسي

إصابة طفل في حريق التهم مطعم كشري ومقهى بمركز الغنايم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

فيديو

محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو
الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي.. فيديو
اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟