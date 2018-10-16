محافظ القليوبية: عرض أزمة محطة أجهور بالقناطر على رئيس الوزراء

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، محطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى بمركز القناطر الخيرية.



وقال المحافظ إن المحطة الجديدة سوف تخدم قرى أجهور الصغرى والبرادعة وقرنفيل وسندبيس وعزبة السيد محمد وترسا وقرقشندة، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 116.169 ألف نسمة وتبلغ تكلفة المشروع 343 مليون جنيه وتشمل محطة معالجة صرف صحي بالإضافة الى 8 محطات رفع صرف صحي وشبكات الانحدار لها وخطوط الطرد الخاصة بها.



وأشار المحافظ أنه خلال الزيارة كلف رئيس الجهاز التنفيذي بتجهيز ملف المشروع بالكامل لعرضه في مجلس المحافظين بمجلس الوزراء، حيث يوجد بعض المشكلات المالية التي تعوق تسليم المشروع في موعده والمطلوب تذليلها فورا .