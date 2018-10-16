ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صور صادمة.. كلب مذبوح يثير عاصفة غضب على فيس بوك

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:04 م
صدى البلد
منوعات
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لكلب مذبوح مازال حيا، ولكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وملقى داخل كيس بلاستيك غارقا في دمائه.

وتظهر الصور المتداولة بإحدى المحافظات، كلبا مذبوحا من رقبته وجسمه كله ملطخ بالدماء في مشهد صادم أذهل المارة.

وأثارت الصورة غضب الرواد الذين تداولوا الصورة بشكل كبير، أملا في إنقاذ هذا الكلب المسكين من الموت، كونه بين الحياة والموت بإحدى العيادات البيطرية، بحسب ما ذكر رواد التواصل.

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

مجلة أمريكية تسخر من اهتمام أردوغان سجان الصحفيين بـ خاشقجي

صراع شرس بين الأهلى والزمالك على ضم رونالدو الاتصالات

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

شاهد.. إيفانكا ترامب تتألق بتنورة بيضاء.. وهذه تكلفتها

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

شاهد.. لحظة اعتراض الوفد الإسرائيلي على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي

أمكم بتموت ونفسها تشوفكم.. حكاية لقاء فاتر بين زينب وأبنائها بعد فراق 30 سنة

تعرف على ما كتبه رئيس الوزراء في دفتر زيارات مدرسة القناة ببورسعيد.. صور

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايات وفود الطرق الصوفية ترفرف باحتفالات مولد السيد البدوي.. صور وفيديو

البابا تواضروس الثاني يزور مدفن الأنبا بيشوي

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان احتفالية بيت العائلة بالعيد القومي

رئيس المجلس الفيدرالي الروسي: حريصون على مساندة مصر في جهود مكافحة الإرهاب.. صور

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

فيديو

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: أستعد لمسلسل 45 حلقة.. فيديو
مصر تتقدم على سوازيلاند بثنائية بعد مرور 70 دقيقة.. فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مصر تتقدم على سوازيلاند برأسية حجازي بالشوط الأول.. فيديو
محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟