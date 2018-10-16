صور صادمة.. كلب مذبوح يثير عاصفة غضب على فيس بوك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لكلب مذبوح مازال حيا، ولكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وملقى داخل كيس بلاستيك غارقا في دمائه.



وتظهر الصور المتداولة بإحدى المحافظات، كلبا مذبوحا من رقبته وجسمه كله ملطخ بالدماء في مشهد صادم أذهل المارة.



وأثارت الصورة غضب الرواد الذين تداولوا الصورة بشكل كبير، أملا في إنقاذ هذا الكلب المسكين من الموت، كونه بين الحياة والموت بإحدى العيادات البيطرية، بحسب ما ذكر رواد التواصل.