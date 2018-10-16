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خبير اقتصادي: عودة التبادل السلعي بين مصر وروسيا دون توسيط الدولار

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن اهتزاز أو سقوط الاقتصاد الروسي من الأمور الصعبة، إذ أن هيكله الأساسي صلب ومتنوع، لأن قيمة صادرات روسيا 285 مليار دولار، في مقابل الواردات 185 مليار دولار، ونسبة مديونية لا تذكر، واحتياطي نقدي ضخم.

وأضاف "سمرة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن مصر وروسيا أقامتا صفقات متكافئة وصفقات تبادل سلعي دون توسيط الدولار بدءًا من 1958، ومن المفيد أن تعود تلك الصفقة مرة أخرى.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن يقينه بإعادة تلك الصفقة مرة أخرى في ظل العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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