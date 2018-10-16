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يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
انجي هيبة
اشتكى عدد من مزارعي القطن بمحافظة الإسماعيلية، من أزمة تسويق محصول القطن بعد جنيه هذا العام، ورفع المزارعون شعار " ياقطن .. مين يشتريك".

وأكد عدد من المزارعين لـ «صدى البلد» أن القطن يتعرض هذا العام للعديد من المصاعب خاصة وأن الحكومة لم تحدد جهات لاستلام المحصول من المزارعين حتي الآن ومازال المحصول موجودا في مخازن الفلاحين.

وقال محمد عماد، أحد المزارعين بمحافظة الإسماعيلية: «مطلوب تحديد جهات الاستلام، خاصة مع حاجة المزارعين لسداد المديونيات الخاصة بهم وإلا يتعرض المحصول والمزارعين إلي خسائر كبيرة».

وأضاف: «السعر هبط في الإسماعيلية من 3100 جنيه القنطار العام السابق إلى 2200 جنيه للقنطار وأقل كمان».

وتابع «بالرغم أن الحكومة عاملة سعر ضمان للقطن 2700 جنيه للقنطار ولكن فين الجهة اللى بتاخد القطن مافيش.. وتركت الفلاح فريسة للتجار يشترون منه القطن بأبخس الأسعار».
يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول
يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول
يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول
يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول
يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول

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يا قطن مين يشتريك.. شعار مزارعي الإسماعيلية لعدم تحديد جهات استلام المحصول

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