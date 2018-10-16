مصر تحتل المركز 23 حتى الآن في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

احتلت البعثة المصرية المركز الـ ٢٣ في جدول ميداليات دورة الألعاب الأوليمبية للشباب بالأرجنتين حتى الآن، وجاءت مصر في هذا المركز بذهبيتين وفضيتين و٥ برونزيات بإجمالي ٩ ميداليات تم تحقيقها حتى نهاية أمس، الاثنين.



وكان أصحاب اللقب الأوليمبي هما: سلمى أيمن التي فازت بذهبية تاريخية للخماسي الحديث هي الأولى لهذه الرياضة؛ وأحمد أسامة الجندي الذي توج بالذهبية الثانية للبعثة المصرية وللخماسي الحديث والأولى للشباب.



كما أحرزت نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطني لشباب رفع الأثقال، الميدالية الفضية في منافسات وزن ٥٨ كجم، وتوجت روان أيمن بفضية المطرقة في منافسات العاب القوى.



أما أصحاب الميداليات البرونزية فهم: إياد بركات عادل (-٧٣ كجم، تايكوندو)، وعبد الرحمن سامح (٥٠ م حرة، سباحة)، ومازن العربي (سابر، سلاح)، وعبد الله جلال مصطفى ( ٧٧ كجم، رفع أثقال)، وأحمد محمود خليل (١١٠ كجم، مصارعة حرة).



كما أحرزت مصر ٤ ميداليات آخرى بواقع فضية و٣ برونزيات في منافسات الميكس Mixed NOC، وهي منافسات تتم المشاركة فيها بين عدد من الدول المختلفة،وأصحاب الميداليات هم: زينة إبراهيم (فضية الجمباز)، محمد منتصر (برونزية الجمباز)، أحمد النجار (برونزية الفروسية)، محمد مصطفى (برونزية الريشة الطائرة).