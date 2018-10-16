خبراء دوليون يعرضون مشاكل وحلول سد النهضة: التعاون هو الحل.. صور

شهدت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم، الثلاثاء، انعقاد جلسة تحت شعار "حوكمة المياه العابرة للحدود والمنافع المشتركة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والعديد من خبراء المياه الدوليين والوطنيين ووزراء الري السابقين، وترأس الجلسة الدكتور هشام بخيت، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة.



وأوضح بخيت، خلال الافتتاح، أن تلك الجلسة تتضمن عرض الأساسيات اللازمة لتقاسم المنافع وحوكمة المياه العابرة للحدود، والتي يمكن أن تشكل حجر الزاوية في التعاون بين الدول المتشاطئة، لحل النزاعات، وتحسين الإدارة المستدامة للمياه وحوكمتها، وذلك في ضوء طبيعة الموارد المائية المتغيرة وما يمكن أن تسببه من اختلافات بين البلدان في حين أنه إذا تمت إدارة الأحواض النهرية العابرة للحدود بطريقة استراتيجية، فيمكن أن تكون مصدرا للتعاون والاستفادة لجميع الأطراف.



وفي كلمته، عرض الدكتور أريس جورجا كاكوس، أستاذ الهندسة البيئية والمدنية ومدير معهد جورجيا للموارد المائية، لبعض النماذج الرياضية التي توضح التأثيرات المحتملة لسد النهضة على دول المصب، لافتًا إلى أنه إذا تم الاتفاق على الحفاظ على منسوب تخزين يراعي فترات الجفاف التي يمكن أن تتعرض لها دول المصب، فقد تكون هناك فرصة لجعل سد النهضة ذي فائدة لكل الدول إذا تم وضع خطة إدارة إقليمية تعاونية مستدامة لإدارته بالتنسيق مع دول المصب، بحيث يوفر الطاقة التي تحتاجها إثيوبيا دون التأثير على دول المصب.



من جانبه، قام السيد كاريل هاينرت، المتخصص في إدارة المياه بعرض لبعض التجارب في مجال إدارة المياه العابرة للحدود من مصر وهولندا، مؤكدا أن التأثيرات العابرة للحدود يجب دراستها وبناؤها على قواعد فنية مشتركة وفهم اقتصادي واجتماعي واعٍ، لافتًا إلى أن التعاون في مجال إدارة المياه العابرة للحدود يتطلب الشفافية وتوافر البيانات والمعلومات الجيدة وتبادلها بين الأطراف المعنية.



وقال كاريل إن التجربة الهولندية توضح مدى ضرورة توافر إرادة سياسية جادة، ودراسات اقتصادية واجتماعية، وخطط طموحة وواضحة، للوصول إلى تحقيق الإدارة العابرة للحدود للمياه المشتركة من خلال بحث احتياجات جميع الأطراف، والنظر بشأن الفوائد المتوقعة وكيفية الاستفادة منها بشكل يرضي جميع الأطراف.



فيما عرض الدكتور أرنولفين جونزاليز ميزا، تجربة إدارة حوض نهر كولورادو الذي كان يتعرض لمشكلات الترسب في مناطقه السفلي بشكل يعوق حركة الملاحة وعدم توافر مياه للري خلال فترات الجفاف، وقد تم إنشاء سد "جلين كاريون" وتشغيله من قبل مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي في محاولة للتغلب على المشكلات السابقة، وقد نجح السد في توفير المياه والطاقة للولايات في الجنوب الغربي ومنح مجالات للسياحة والتنمية الحضرية.



وفي كلمته، أوضح الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، عن دور الدبلوماسية العلمية في تحقيق التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه المشتركة في المنطقة العربية، إذ أوضح أن المنطقة تتعرض لضغوط مائية كبيرة، لافتا إلى أن هناك 7 دول من أفقر دول العالم مائيًا توجد في المنطقة العربية، كما أن حوالي ثلثي موارد المياه العذبة تأتي من خارج المنطقة، بالإضافة إلى اشتراكها في موارد المياه الجوفية مع بعضها البعض أو مع دول غير عربية.



وفي هذا الصدد، أكد غيث فريز أن التعاون الإقليمي في قضايا المياه يعتبر أمرا لا مفر منه، إذ اعتبر الإدارة التعاونية لموارد المياه المشتركة هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات المائية المستقبلية، مشيرا إلى أن أزمة المياه هي أزمة حوكمة في المقام الأول، لافتا إلى أن أهداف التنمية المستدامة توفر مظلة جيدة للبدء في تلك المبادرات التعاونية، وذلك من خلال تبني مدخل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها نقطة انطلاق لإنجاح تلك المبادرات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجيا بغرض تحديد التحديات المائية وتعزيز الحوكمة الكفء لموارد المياه، وقبل كل شئ بناء الثقة باعتباره مطلبا أساسيا لأي مبادرات تعاونية.