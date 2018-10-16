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محافظات

شباب دمياط تنظم عدة لقاءات دينية ورياضية.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:59 م
لقاءات دينية ورياضية
لقاءات دينية ورياضية للشباب والأطفال
زينب الزغبي
نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، برئاسة علاء جاد، عدة لقاءات "دينية - رياضية" مجمعة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وتستمر لنهاية الأسبوع.

وأوضح بيان، أن ذلك في إطار تنفيذ خطط مراكز الشباب وحث الشباب والطلائع على ممارسة الأنشطة المختلفة ونشر الوعي الثقافي والرياضي.

وذكر "جاد" أن الكثير من الشباب والاطفال شاركوا في تلك اللقاءات لتوعيتهم وتنمية مهاراتهم الرياضية وتثقيفهم دينيا.

وأشار إلى أن خطة وزارة الشباب والرياضة تعتمد على الشباب وتوعيتهم لخلق جيل رياضي مثقف وملم بكل الأمور الحياتية.
شباب دمياط تنظم عدة لقاءات دينية ورياضية.. صور
شباب دمياط تنظم عدة لقاءات دينية ورياضية.. صور
شباب دمياط تنظم عدة لقاءات دينية ورياضية.. صور
شباب دمياط تنظم عدة لقاءات دينية ورياضية.. صور
شباب دمياط تنظم عدة لقاءات دينية ورياضية.. صور

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