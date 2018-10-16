وزير الموارد المائية العراقي: مصالح تركيا لن تتحقق إلا باستقرار بلادنا.. فيديو

قال حسن الجنابي، وزير الموارد المائية العراقى، إن تركيا أقامت أكثر من سد يدخل على نهر دجلة، وهو ما يشكل عامل ضغط كبيرا جدا على العراق، ويتم التعامل مع الأزمة بانفتاح من خلال التحاور والتعاون، مؤكدا أن مطالبهم يؤيدها العرف الدولي وحسن الجوار وتتم عن طريق السلم.



وأضاف الجنابي، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من 40% من العراقيين يعملون بالزراعة، وفي حال انخفاض المياه فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير حياتهم إلى جحيم ولاجئين، مشددا على أن مصالح تركيا لن تتحقق إلا باستقرار العراق.



وأشار إلى أنهم يسعون لعقد اتفاق طويل الأمد يحفظ حصة العراق مما يتولد من مياه نهر دجلة والفرات، مؤكدا أن استمرار التفاوض والحوارات 10 سنين أفضل من يوم واحد في الحرب.