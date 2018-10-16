أحمد رشدي: اتفاقية التعاون مع البنك الإسلامي شهادة ثقة للاقتصاد المصري

قال الباحث الاقتصادي أحمد رشدي، إن اتفاقية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية شهادة ثقة للاقتصاد المصري تهدف إلى زيادة الابتكار وتدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة.



وأضاف "رشدى" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن صندوق العلوم والتكنولوجيا يهدف إلى ربط المبدع بالمستثمر، بما يخلق فرص عمل.



وأشار الباحث الإقتصادي إلى أن تطوير البنية التحتية ومحور زيادة النمو في القطاع الخاص وزيادة حجم التجارة البنية من أهم أهداف اتفاقية التعاون مع البنك الإسلامي.