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حوادث

ضبط صاحب محطة وقود يبيع البنزين في السوق السوداء بطوخ

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب محطة وقود بدون ترخيص أنشأ خزانات أرضية لتجميع الوقود المدعم وبيعه بالسوق السوداء بطوخ، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام "ع ح م" بإنشاء محطة وقود سيارات بدون ترخيص من الجهات المعنية وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية ( سولار- بنزين ) المدعم داخل خزانات أرضية بغرض الاتجار به في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة اليوم بمداهمة المكان أسفرت عن ضبط صاحب المحطة والمضبوطات بالمحطة منها طلمبة تموين سيارات و1500 لتر سولار تم التحفظ على الكمية المضبوطة بإحدى محطات الوقود الرسمية تحت تصرف النيابة العامة، جارٍ عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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