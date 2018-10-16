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منوعات

انهيار برج أثري من القرن الخامس الميلادي بإسطنبول.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
نهى حمدي
تعرض أحد أبرز المعالم الآثرية بالعاصمة التركية إسطنبول، للانهيار بشكل مفاجئ، دون أسباب واضحة.

وتحطم البرج الآثري الذي تم تشييده في القرن الخامس الميلادي بمنطقة الفاتح بإسطنبول، دون معرفة أسباب انهياره، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

وأوضحت مجموعة من الصور للمكان الآثري وجود شروخ كبيرة بالجدران التاريخية القديمة الموجودة بالمدينة، والتي قد تؤدي السور للانهيار تمامًا إذا لم تقم السلطات بترميمها.

الجدير بالذكر أن هذا السور مشيد على مساحة 22 كيلومترا حول المدينة القديمة، وهي عبارة عن 3 مقاطع بكل مقطع منهم 90 برجا أثريا.

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