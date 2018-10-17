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فن

هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:37 ص
صدى البلد
محمد صبحي
يشارك عدد من رموز صناعة الفن والإعلام بالعالم العربي، في الكشف عن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان "The Award"، برئاسة المنتج اللبناني حنا لولو، والتي تهدى لروح الفنان الكبير الراحل جميل راتب، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يعقد داخل فندق ماريوت مينا هاوس، يوم 11 نوفمبر المقبل.

ووقع اختيار اللبناني حنا لولو على مصر لتشهد فعاليات الدروة الثانية لمهرجان "The Award" يوم 22 من شهر نوفمبر 2018، على أرض جولف ماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات؛ عقب نجاح الانطلاقة الاولى له بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك تقديرا للدور الريادي الذي تلعبه مصر "هوليود الشرق" في صناعة الفن والاعلام بالشرق الاوسط.

ويشارك في لجنة تحكيم المهرجان هذا العام، اعضاء متخصصون في كافة مجالات الفن والاعلام، منهم أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الملحن هيثم زيات ،الشاعر نزار فرنسيس ،النجمة رزان مغربي ،الاعلامية اللبنانية هالة المر واشي حدشيتي رئيس مجلس ادارة إذاعة راديو سترايك بلبنان ونبيل السويسي المدير التنفيذي للمهرجان.

ومن المقرر الاعلان عن المزيد من المفاجآت حول المشاركين في لجنة تحكيم المهرجان خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانت الدورة الاولى من مهرجان "The Award" قد أنطلقت العام الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت برئاسة حنا لولو، حيث شهدت فعالياتها تكريم عدد كبير من المتميزين بالعالم العربي في مجالات السينما والدراما والأغنية والإعلام، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة والمشاهير في الشرق الأوسط منهم "الهام شاهين، لبلبة ، ماجد المصري، الموسيقار طلال ،أمل عرفة , المخرج خالد يوسف، خوسي فرنانديز، ميلاد يوسف، وجيه صقر، الفنان والملحن خليل ابو عبيد، ملحم زين، معين شريف ,الاعلامي جمال فياض" وغيرهم.
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award
هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award

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