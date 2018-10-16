السلطات اليونانية تعلن وصول 200 مهاجر عبر الحدود التركية

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 200 مهاجر عبروا إلى البلاد من تركيا عبر الحدود البرية بين البلدين.



وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن معظم المهاجرين من الأسر والأطفال وأنهم وصلوا عبر مسار قريب من طريق سريع محلي بعدما عانوا من الوصول بحرا بسبب انخفاض مستوى المياه بنهر إيفروس.



ولم تتح السلطات اليونانية معلومات بشكل فوري بشأن جنسيات المهاجرين أو عدد الأطفال، فيما أرسلت حافلات لنقلهم إلى مركز الشرطة لتسجيلهم. ويعد هذا العدد كبيرا مقارنة بالواصلين يوميا من هذا الطريق.



يشار إلى أن السلطات اليونانية رصدت زيادة في عدد الواصلين عبر الحدود البرية التركية - اليونانية خلال الشهور القليلة الماضية.