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محافظات

ضبط 19 طن لحوم فاسدة فى حملة تموينية بالقليوبية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:32 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية تنظيم عدد من الحملات بالتعاون مع مديرية التموين، لمتابعة للتفتيش على عدد من المطاعم والثلاجات ومحال السوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة والدواجن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 طن لحوم فاسدة عبارة عن "لحوم مفرومة، دهون حيوانات، كبدة مقطعة، أجزاء دواجن، لحوم معبئة في شكائر، وأسماك وجمبري".

وأشارت وكيل الوزارة الى أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بضرورة متابعة الأسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.

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