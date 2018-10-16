خارجية البرلمان تعقد 3 اجتماعات 21 أكتوبر

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تعقد ثلاثة اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل.



وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يناقش الاجتماع الأول يوم الأحد الموافق ٢١ أكتوبر خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، ويأتي الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٢ أكتوبر وذلك لإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع.



وأوضح النائب أن الاجتماع الثالث من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أكتوبر وذلك للتشاور مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حول جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، والقدرة على التنسيق المشترك بين الوزارة واللجنة فى الدفع نحو تحقيق خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة.