محافظ البحيرة يبحث مشاكل 27 مواطنا خلال اللقاء الجماهيرى.. صور

عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة لقائه الدوري بالمواطنين، اليوم، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ورئيس مدينة دمنهور ومسئول المرور والمواقف ومديري إدارت الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة بالديوان العام.



والتقى محافظ البحيرة 27 مواطنا لبحث مطالبهم ومشاكلهم التى تنوعت حسب حالة كل مواطن وظروفه.



وحرص محافظ البحيرة على مقابلة كل حالة على حدة والحديث معها والعمل على إنهاء مشاكلها، وتم التنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه.