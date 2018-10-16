ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين الإنجيلية والتضامن لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
أ ش أ
وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعى بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون "لإنشاء قواعد بيانات لذوى الإعاقة لإدماجهم داخل مجتمعاتهم مع تقديم الدعم الفنى والتأهيل المهنى، والتمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة ورعايتهم".

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة القبطية الإنجيلية تساهم بكل طاقتها لدعم الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، وتؤمن بما أوجبه الدستور من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل حياتهم واندماجهم فى المجتمع لتغطية احتياجاتهم من خدمات وأدوات مساعدة.

يذكر أن البروتوكول الموقع بين الهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة التضامن الاجتماعى سارٍ لمدة 3 سنوات تلتزم الوزارة من خلاله على إنشاء قواعد بيانات لذوى الإعاقة، ودعم وإنشاء شراكات مجتمعية لإدماج ذوى الإعاقة داخل مجتمعاتهم، مع تقديم الدعم الفنى للتأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفنى فى تنفيذ قوافل طبية لتطبيق برامج الكشف والتدخل المبكر، وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لذوى الإعاقة وأسرهم، وإتاحة الأجهزة التعويضية والحركية وإلحاق ذوى الإعاقة ببرامج التدريب الحرفى المرتبطة بسوق العمل.

شهد التوقيع حضور عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلو وزارة التضامن والمجالس القومية، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
بروتوكول تعاون بين الإنجيلية والتضامن لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة
بروتوكول تعاون بين الإنجيلية والتضامن لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة
بروتوكول تعاون بين الإنجيلية والتضامن لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

السيسي يلقي أول خطاب لزعيم أجنبي أمام البرلمان الروسي

كارداشيان وزوجها يتعرضان لهجوم شديد بعد لقاء الرئيس الأوغندي.. صور

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

ليبرمان يهدد: سنضرب حماس ونشعل الحرب في غزة

واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

تعرف على بديل محمد صلاح في مواجهة مصر وسوازيلاند

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

رويترز: الشرطة التركية تفتش منزل القنصل السعودي في اسطنبول

تعرف على ما كتبه رئيس الوزراء في دفتر زيارات مدرسة القناة ببورسعيد.. صور

أول تعليق من مجلس الوزراء السعودي على أزمة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

فيديو

محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو
الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي.. فيديو
اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟