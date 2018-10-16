بروتوكول تعاون بين الإنجيلية والتضامن لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة

وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعى بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون "لإنشاء قواعد بيانات لذوى الإعاقة لإدماجهم داخل مجتمعاتهم مع تقديم الدعم الفنى والتأهيل المهنى، والتمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة ورعايتهم".



وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة القبطية الإنجيلية تساهم بكل طاقتها لدعم الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، وتؤمن بما أوجبه الدستور من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل حياتهم واندماجهم فى المجتمع لتغطية احتياجاتهم من خدمات وأدوات مساعدة.



يذكر أن البروتوكول الموقع بين الهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة التضامن الاجتماعى سارٍ لمدة 3 سنوات تلتزم الوزارة من خلاله على إنشاء قواعد بيانات لذوى الإعاقة، ودعم وإنشاء شراكات مجتمعية لإدماج ذوى الإعاقة داخل مجتمعاتهم، مع تقديم الدعم الفنى للتأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفنى فى تنفيذ قوافل طبية لتطبيق برامج الكشف والتدخل المبكر، وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لذوى الإعاقة وأسرهم، وإتاحة الأجهزة التعويضية والحركية وإلحاق ذوى الإعاقة ببرامج التدريب الحرفى المرتبطة بسوق العمل.



شهد التوقيع حضور عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلو وزارة التضامن والمجالس القومية، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

