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أخبار البلد

أحمد فوقي: ما يروجه الإخوان للاختفاء القسري ادعاءات بلا سند لإحراج الدولة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
أماني نوار
قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية لحقوق الإنسان إن هناك آليات وطنية يجب أن تتخذها منظمات حقوق الإنسان والمجلس للتصدي لشائعة الاختفاء القسري التي يروجها الإخوان وهي أن تتحرى كل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان الدقة في تقصي الحقائق حول البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف فوقي في تصريح لـ "صدى البلد" أنه يجب أن تكون آلية العمل مهنية تعتمد على القواعد الدولية في الرصد والتوثيق فبعض المنظمات الحقوقية تحتاج إلى دعم فني في تعلم خبرات رصد وتوثيق الانتهاكات والتعامل معها وآليات التواصل بين المنظمات وصانعي القرار وفن صياغة التقارير وفهم الفرق بين المصطلح الحقوقي والمصطلحات السياسية ذات توجه.

وأكد فوقي على أهمية توثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها السلطات المختصة ونتابع مع السلطات ماتم من تحقيقات ونتائج ولكن ما يفعله الإخوان ادعاءات بلا سند لإحراج الدولة دون تقديم صاحب الشأن للإبلاغ عن تلك الوقائع.

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