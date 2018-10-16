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حوادث

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بدمياط

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
زينب الزغبي
تمكنت مباحث دمياط، من ضبط مسجلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة، بحوزتهما سلاح ناري وذخائر.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أن «محمد. ج. م» مقيم بكفر سعد، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، و«سامح. ج. ع» مقيم بالوسطاني، سبق اتهامه في قضايا، مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكمًا؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبِطا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط بندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، وسلاح أبيض "سكينة كبيرة الحجم"، وعدد من الهواتف المحمولة، وأقراص مخدرة، ومبلغ مالي، ودراجة نارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيق.

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