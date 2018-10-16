محمد الشقنقيري لـ صدى البلد: انتظروني في فيلم للأطفال قريبا.. فيديو

أكد الفنان محمد الشقنقيري أنه يستعد لتقديم عمل فني جديد للأطفال.



وقال الشقنقيري لـ"صدى البلد" إن الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من الأطفال بمشاركة عدد من الفنانين، مشيرا إلى أن ما جذبه للفيلم أنه مختلف وأنه حان الوقت لأن يقدم أعمالا للأطفال.



وذكر أنه ينتظر سيناريو جيدا لكي يقوم بإنتاجه، مؤكدًا أنه لم يبتعد عن الإنتاج.



ومن المعروف أن آخر أعمال الشقنقيري فيلم الكيت الذي جسد من خلاله دور ضابط شرطة أمام الفنان أحمد بدير والإخراج لوائل عبد القادر.