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بين الناس

أهالي قرية منشأة أمين بالبحيرة يطالبون بتوفير الخدمات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى قرية منشأة أمين إسماعيل التابعة لمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، برئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة وذلك عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع "صدى البلد"، بحل مشاكل القرية من صرف صحى ووحدات صحية ووسائل مواصلات ومركز شباب .

وأضاف الأهالي فى رسالة لخدمة شكاوى "صدى البلد " : القرية معدومة الخدمات.. لا يوجد صرف صحي ولا وحدة صحية ولا مركز شباب ولا وسيلة مواصلات خدمية .. القرى من حولنا تتطور ونحن كما نحن نسمع الوعود والتعهدات . قام اهالي القرية بجمع مبلغ 400 ألف جنيه بالجهود الذاتية لتوفير قطعة أرض لاقامة مشروع الصرف الصحي والمبلغ موجود في البنك لصالح المشروع لكن مع تغيرات المحافظين ورؤساء المدن كل الوعود تلاشت وأصبحت مستحيلة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

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