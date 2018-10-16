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محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال المحلل السياسي، تيمو دويدار، إن هناك تقاربا فى وجهات النظر بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن اقتصاد مصر ودول الاتحاد السوفيتى السابقة متشابه ومتكافئ، بالإضافة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا جيد نسبيًا.

وأضاف المحلل السياسي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن حجم الصادرات المصرية لروسيا يقدر بـ500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إدارة الأعمال فى روسيا بسيطة للغاية، مؤكدًا أنه لا توجد أى عقبات للاستيراد من الخارج ولكن هناك تقصير من الجانب المصرى من خلال قطاع الأعمال.

وأوضح أن حجم المعاملات بين البلدين ضئيلة للغاية، مفيدًا بأن عدم الدراية بالسوق الروسي فى مصر يؤثر على حجم الاقتصاد الروسي بالرغم من أن موسكو مركز بيع للاتحاد السوفيتي كله.



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