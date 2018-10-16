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محافظ القليوبية: تخصيص أرض بالمجان لإنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:39 م
إجتماع مجلس إدارة
إجتماع مجلس إدارة كلية الطب بجامعة بنها
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية في اجتماع مجلس إدارة كلية الطب بجامعة بنها بحضور الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها و الدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميدة كلية الطب و الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور حسام عبد العظيم مدير مستشفى بنها الجامعي. 

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يقع على عاتق الكلية في تقديم الخدمات المجتمعية وتحملها عاتق الخدمة الصحية للمحافظة والمحافظات المجاورة وتميزها بكوكبة علمية متميزة تنافس على المستوى المحلي والدولي مشيرا الى أنه يشعر بالفخر لكونه محافظا للقليوبية التي يقع على أرضها هذا الصرح الطبي المتميز.

وصرح المحافظ خلال الاجتماع بأنه تم الانتهاء من تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفي جامعة بنها التخصصي الجديد وسيتم البدء الفعلي في الإنشاءات في أقرب وقت ممكن. 

كما أنه جارٍ التنسيق لإقامة مركز لعلاج الأورام بالإشعاع تبرع من أحد الأطباء وطالب دعم كلية الطب لإقامة المركز في أقرب وقت ممكن.

كما أنه جارٍ التنسيق أيضا لإنشاء مركز للسموم والحروق ببنها وذلك لخدمة اهالى محافظة القليوبية.

محافظ القليوبية: تخصيص أرض بالمجان لإنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي
محافظ القليوبية: تخصيص أرض بالمجان لإنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي
محافظ القليوبية: تخصيص أرض بالمجان لإنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي
محافظ القليوبية: تخصيص أرض بالمجان لإنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي

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