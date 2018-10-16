كؤوس مانشستر سيتي في أهرامات الجيزة.. صور

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة اليوم الثلاثاء مسؤولي إدارة فريق الكورة البريطاني مانشيستر سيتي و الكؤوس التي أحرزها الفريق العام الماضي، وحصوله على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.



وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار وفرت كافة السبل والإمكانيات المتاحة لاستقبال مسؤولي الفريق ومشجعينهم من المصريين في منطقة أهرامات الجيزة كمساهمة من وزارة الاثار لتنشيط السياحة والدعاية لمصر في الخارج.



واصطحبهم اشرف محيي مدير عامً منطقةً اثار الهرم في جولة بالمنطقة كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع جماهير مانشستر سيتي في مصر، ومعهم كأسا الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي من امام اهرامات الجيزة.