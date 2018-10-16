ثقافة الشرقية تناقش فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الشرقية، حيث نفذ بيت ثقافة مشتول السوق ندوة بعنوان "نصر أكتوبر عزة وكرامة" تحدثت فيها الأخصائية الثقافية عن يوم إسترداد الأرض وعودة العزة والكرامة للمصريين، حيث أكد نصر أكتوبر أنه مهما كانت الكبوة فإن الشعب المصرى يستطيع العبور منها وأنه قادر على أن يتخطاها.



وعلى صعيد آخر نفذت مكتبة صفط زريق محاضرة بعنوان "دور المرأة في ترشيد الاستهلاك" ألقاها الأخصائي الثقافي تضمنت المحاضرة عدة محاور هي دور المرأة في ترشيد الإنفاق والاستهلاك للحد من فوضي الإهدار والإسراف، وعدم إسرافها في إستخدام المياه في الأغراض المنزلية، ودور المرأة في ترشيد إستهلاك الكهرباء والاستخدام السليم للموارد، وكذلك دورها في ترشيد إستهلاك الغذاء من خلال إستخدام الكميات الكافية فقط وعدم الإسراف فيه.



وفي نفس السياق استمر بيت ثقافة شنبارة الميمونة في إقامة فعاليات أسبوع القاهرة الدولي للمياه لليوم الثاني، وأقيمت ورشة فنية عن المياه وعمل محاضرة عن كيفية ترشيد المياه ألقتها المهندسة سها محمد مصطفى والمهندسة ولاء عبد العزيز الصادق بمدرسة شنبارة الميمونة.



وفي إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان " فن التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة " ألقاها شوقى السيد تحدث فيها عن تعريف ذوي الإحتياجات الخاصة وفن التعامل معهم سواء من الكبار أو الصغار، وحقوق ذوى الإحتياجات الخاصة ومراعاة مشاعرهم وتأهيلهم بالمدرسة الفكرية بشنبارة الميمونة.