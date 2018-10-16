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اقتصاد

المنشاوى: تعديل تعريفة مياه الشرب يحددها الجهاز التنظيمي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن دور الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، لا يقتصر على متابعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة فقط، ولكن يشمل تطوير نظم المعلومات الموحدة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة فيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي للاستهلاك السكنى والتجارى والصناعى بشكل دورى، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشارت المنشاوى، إلى أن هذا ما تم التأكيد عليه أثناء الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم علي النتائج (SRSSP - P for R)، مع الأخذ فى الاعتبار التعريفة الاجتماعية والتعريفة الاقتصادية، والتي تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.

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