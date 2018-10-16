القاهرة تحتضن مؤتمر الإفتاء العالمي.. مفتي تشاد: مصر أم الدنيا وفي وجود الأزهر لا خوف على الدين.. مفتى لبنان: تجديد الفتوى من ضروريات العصر.. وأوقاف فلسطين: نثمن جهود مصر اللامتناهية في إقامة دولتنا

وزير الأوقاف: علماؤنا الأوائل اجتهدوا لعصرهم وعلينا الإفتاء بما يناسب حالنا

مفتي تشاد: مصر أم الدنيا وفي وجود الأزهر الخوف على الدين مفقود

عباس شومان: الفتوى صناعة ثقيلة لا يجيدها إلا الراسخون في العلم

مفتى لبنان: تجديد الفتوى ضرورة من ضروريات العصر

أوقاف فلسطين: نثمن جهود مصر اللامتناهية في إقامة دولتنا

انطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر العالمي الرابع الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إلباس الثابت ثوب المتغير هدم لثوابت الدين، وإلباس المتغير ثوب الثابت هو طريق الجمود والتحجر والتخلف عن ركب الحضارة.وأضاف جمعة، فى كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي للإفتاء بعنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن "علماءنا الأوائل اجتهدوا بما يناسب عصرهم فقط، وعلينا أن نجتهد نحن فى الدين بما يناسب عصرنا"، منوها بأن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وأزمنتها وأحوالهم، فقد ضل وأضل فلا بد من إعمال العقل والمناهج العقلية ومراعاة متغيرات الزمان والمكان.وأشار إلى أن "إجراء الأحكام التى تبنى على العادات مع تغيير تلك العادات، فهو خلاف الإجماع وجهالة فى الدين فلو خرجنا من بلدنا إلى بلد آخر له عادات مختلفة، فعلينا أن نفتيهم بعادات بلدهم ولا اعتبار العادة الذي كنا فيه، وكذلك الإفتاء تكون للقادم على البلد بعاداته هو فى بلده وليس بعادات البلد التي قدم إليها".وتابع: "إننا فى حاجة ماسة إلى إحلال مناهج التفكير محل مناهج الحفظ والتلقين وإلى إحياء المناهج العقلية والحركة العلمية فى ضوء المقاصد العامة للتشريع، وعليه فإننى أشيد بالقضايا التى يطرحها هذا المؤتمر، لا سيما القضايا الطبية والاقتصادية التى نحن أحوج ما يكون لها".وقال الشيخ أحمد النور محمد الحلو، مفتى تشاد، إن مصر أم الدنيا هى قاعدة السلم والأمن والأمان، وطالما أن الأزهر موجود فإن الخوف على الدين مفقود.وأضاف الحلو، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن هناك ألسنة باتت تفتى فى كتاب الله فى الحلال والحرام، دون ضبط.ولفت مفتي تشاد إلى أن المفتي موقع عن الله، محذرا من خطورة الفتوى، ويتخوف العلماء من شغل وظيفة المفتى، مشيدا بدور دار الإفتاء المصرية.جدير بالذكر أن مؤتمر الإفتاء العالمي الرابع الذى انطلقت فعالياته الثلاثاء في الفترة من "16 – 18" أكتوبر الجاري، يناقش العديد من المحاور والقضايا الهامة حول التجديد في الفتوى، والذي يعد بمنزلة حدث تاريخي تجتمع فيه كلمة المفتين للوفاء بفريضة التجديد الرشيد، والاجتهاد في الجديد.من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، إن الفتوى صناعة ثقيلة لا يجيدها إلا الراسخون في العلم، وهي باب عظيم مَن تسابق إليه فكأنما ذبح بغير سكين، أما مَن أُسند إليه فأخلص فيه النية والتزم بما ألزمه الشرع به، فقد غُفر له الخطأ والنسيان، وكان مأجورًا على كل حال؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد»، وحتى يبرأ المجتهد من الإثم حتى في حال الخطأ في فتواه؛ فإنه يلزمه معايير خاصة أفاض فيها العلماء، ويمكن تقسيمها إجمالًا إلى معايير أخلاقية ومعايير مهنية".وأوضح شومان أن المعايير الأخلاقية، فمنها الورع والتقوى والزهد في الفتوى، والتحرر من الخوف وضغوط الواقع، والتجرد من الهوى والعصبية بشتى أنواعها، فيسوي المفتي بين المستفتين ولا يفرق بين غني وفقير، ووجيه ووضيع، فطبيعة المسألة وما يلائم حال السائل هما ما يجب أن يحدد طبيعة الفتوى الصادرة، ومن وصايا الإمام القرافي في هذا السياق قوله: «ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان، أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف، أن يُفتي العامَّة بالتشديد، والخواصَّ من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه»، وأما المعايير المهنية التي يجب أن تتوافر فيمن يتصدى للفتوى، فمنها الأهلية العلمية التي تمكِّن المفتي من استظهار حكم الشرع في المسائل المعروضة عليه؛ فالإفتاء باب من القضاء.وأضاف أنه يلزم المفتي كذلك قبل أن يجتهد في المسألة المعروضة عليه أن يراجع فيها مصادر استنباط الأحكام من القرآن والسنة والإجماع واجتهادات السلف، غير أنه إذا وجد فيها حكمًا للسلف، وجب عليه أن ينظر في مدى ملاءمتها لزمان الفتوى ومكانها، وأن يتأكد من صلاحيته لحال المستفتي وعدم وجود ما يغير إسقاط هذا الحكم على مسألة المستفتي في زمانه؛ فالسلف أنفسهم قد نهوا عن الجمود على ما اجتهدوا هم فيه، ووصفوا هذا الجمود بالضلال في الدين والجهل بمقاصد علماء المسلمين.واختتم شومان قائلا: "إن نظر المفتي في مثل هذه المسائل ومعاودة الاجتهاد فيها، لهو عين التجديد الذي هو سمة من سمات شريعتنا الغراء، وهذا لا يعني التفريط في الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، فمن واجب المفتي أن يتمسك بثوابت دينه ومُسلَّمات شريعته، ولا يخضع لهوى نفس أو سلطان، أو ينزلق إرضاءً لرغبات العوام ومطالبات سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان!".بينما توجه الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي جمهورية لبنان، بخالص شكره للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لتكليفه بإلقاء كلمة خلال وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد اليوم، الثلاثاء.وقال دريان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: "دار الإفتاء المصرية أطلقت قبل ثلاث سنوات هذه الفكرة الرائدة، وليس هناك شيء أولى من الفتوى في ضرورة التشاور والاجتماع، كما أن الفتوى في حياة المسلمين اليوم أصبحت شأنًا من الشئون الضرورية، وأن طلب الفتوى من العلماء في كبار الأمور وصغارها يجب تلبيتها نظرًا للاحتياجات المتنامية في معرفة حكم الدين فيما يعرض في شئونهم الحياتية".وأضاف: "مشروعات الإرشاد في مجتمعاتنا تلتمس الهداية والصواب وحل المشكلات، ومن ثم يجب علينا تأهيل المفتين لمجابهة هذه الأمور من خلال العلم والدين"، مشددًا على أن كثرة الذين يتصدرون المشهد في الفضاء المفتوح من غير المؤهلين أثر سلبًا على حالة الفتوى، وينبغي أن نحرص على الانضباط الناجم عن الإحساس بالمسئولية والحرص على الدين الإسلامي".وأشار إلى أن عنوان هذا المؤتمر وهو التجديد في الفتوى، هو أمر ضروري في كل زمان ومكان، ولما كان مطلب الاجتهاد في الاستجابة للنوازل والاستنباط هو مقصد علماء المسلمين وفقهائهم.وتابع: "لدينا ثلاثة واجبات متقاربة، وهي: النظر فيما بين أيدينا، والنظر إلى الكتاب والسنة، وكذلك التماس المصلحة، واستطرد: "أخشى الشطط والتفلت من جانب المتسرعين وأصحاب الأغراض الحزبية أو الفئوية، كما أن طبيعة الحقبة والعصر الذي نعيش فيه تتطلب الحذر والانضباط، وهو ما يفرضه علينا ديننا الحنيف؛ فالانضباط ضمن مقاصد الشريعة، وعندما ننظر في ذلك نجد أمامنا مساحات شاسعة للاجتهاد والتجديد".وقال يوسف إدريس، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن القدس والأقصى يتعرضان لهجمة غير مسبوقة النظير، كما يتعرض الفلسطينيون للضرب والتنكيل والاعتقال وفرض الغرامات الباهظة.وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيني، خلال كلمته في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي يأتي بعنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن اليهود يؤدون الصلاة التلمودية في الأقصى، ولم يتجرأ الاحتلال على ذلك إلا نتيجة الصمت العربي.وتابع "إدريس": "نرسل تحية إعزاز للمجاهدات في القدس المدافعات عن الأقصى، نحن في معركة مع المحتل، ونثمن مواقف مصر اللامتناهية في كل المحافل الدولية في إقامة فلسطين وعاصمتها القدس".