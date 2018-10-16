اليوم.. الفيلم الأمريكي gurious George في جمعية الرسوم المتحركة

تعرض الجمعية الرسوم المتحركة برئاسة د. رشيدة الشافعي اليوم الثلاثاء، الفيلم الكوميدي الأمريكي "gurious George" للمخرج ماثيو اوكالاهان فى الساعة السابعة مساء.



ويشارك في العمل كل من ديك فان دايك، فرانك ويلكر، ويل فاريل شين بوميل، درو باريمور، ديفيد كروس، وﺇﺧﺮاﺝ ماثيو أوكالاهان، ويقوم بتقديم الفيلم الناقدة السينمائية صفاء عبد الرازق.



فيلم" جورج الفضولي" يحكي عن "تيد شكلفورد" يدعى الرجل ذو القبعة الصفراء ويعمل في متحف التاريخ الطبيعي الذي يمر بأوقات عصيبة، نجل مدير المتحف يريد تحويله إلى موقف للسيارات، ولكن تيد يقدم طلبًا لإعادة تمثال لمعبود غامض من أفريقيا.