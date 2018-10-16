روسيا تؤكد دعمها لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو.



وأكد لافروف -في تصريح خلال الاجتماع أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ يُعد أولوية للسياسة الخارجية الروسية، وأن موسكو ستواصل دعمها للجهود المبذولة في هذا المجال.



وأعرب لافروف عن تقديره الشديد لالتزام زيربو وجهوده الشخصية لدعم المعاهدة والسعي لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الأمر من أولويات السياسة الخارجية الروسية التي أكدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2016 في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للمعاهدة.



ومن جانبه، أشاد زيربو بدعم الفريق الروسي وبوتين للمعاهدة، مشيرا إلى رغبته في فهم كيفية التقدم فيها بصورة أفضل.

يُشار إلى أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1996، إلا أنه يجب على 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو من المحتمل أن تنتجها أن تقر تلك الوثيقة حتى تدخل حيز التنفيذ ولكن 36 دولة فقط أقرتها من بينها روسيا وبريطانيا وفرنسا.



