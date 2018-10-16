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محافظات

مواطنو مطروح يشاركون في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:46 م
مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى
نور محمود
شهدت الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمطروح المشاركة فى مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية إقبالا من المواطنين، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها المحافظة بتكثيف الدعاية لأهمية التوجه للحملة للاطمئنان على صحة المواطنين بكافة قرى ونجوع المحافظة.

وكلف اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة للمبادرة مع استمرار حملات التوعية في جميع مدن المحافظة؛ لحث المواطنين علي المشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم، والاستفادة من الخدمة الطبية المجانية التي توفرها للكشف على بعض الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر وضغط الدم والسمنة .

يذكر أن الحملة بمطروح تستهدف الكشف على 274 ألف مواطن بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية .
مواطنو مطروح يشاركون في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
مواطنو مطروح يشاركون في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
مواطنو مطروح يشاركون في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

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