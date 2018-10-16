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نبيل الحمر: الإعلام الرقمي له تأثير كبير على الشباب العربي.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:37 م
نبيل يعقوب الحمر
نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام
شيماء مجدي
قال نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، إن الإعلام الرقمي له دور كبير في التأثير على الشباب بالوطن العربي ويؤثر على الإعلام التقليدي بشكل كبير.

ونوه" نبيل الحمر"خلال لقاء خاص مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الثلاثاء،إلى أن المؤسسات الإعلامية لها تأثير على الرأى العام فى العالم العربي.

وأكد " مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام" أنه يجب علينا رؤيتنا فيما يحدث بالمنطقة مع شرحها للعالم الغربي، لافتًا إلى أن العمل بالإعلام من قبل غير المتخصصين من أكثر المشكلات التى تواجه الإعلام العربي.

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