غرفة عمليات وخط ساخن لتلقى شكاوى عمال مصر بالاتحاد العام

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى العاملين وغيرهم من المواطنين وايجاد الحلول الفورية لها والرد عليها من خلال الموقع الرسمى للاتحاد العام (http://www.etufegypt.com)، وعن طريق الصفحات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تويتر، لينكيد ان، انستجرام، جوجل بلس.



وأكد النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد على أهمية التواصل مع جماهير العمال من خلال تلقى شكواهم ومقترحاتهم سواء عن طريق الخط الساخن الذى يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لانشاءه والاعلان عنه وعن طريق الاتصال المباشر بمقر الاتحاد العام 90 شارع الجلاء، رمسيس، القاهرة ومن خلال مقار الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات مشيرا الى تشكيل مجموعة من الفنيين والقانونيين لتلقى هذه الشكاوى والمطالبات التى سيتم بحثها والرد الفورى عليها لافتا الى ان الشكاوى والمقترحات سيتم تسجيلها من خلال قاعدة بيانات وبحثها مع الجهات المعنية وتلقى الردود القانونية عليها من اجل الحفاظ على حقوق اصحابها المشروعة.