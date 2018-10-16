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محافظات

غلق 4 منشآت غذائية وتحرير 5 محاضر وسحب 45 عينة بالصالحية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:32 م
حملة تموينية
حملة تموينية
وائل شاهين
أغلقت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، 4 منشآت غذائية بنطاق الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، بناءً على تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة المرور المستمر على المنشآت الغذائية والمدارس.

جاء ذلك في حملة أشرف عليها الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وبمشاركة الدكتور عادل مصطفى مدير الإدارة الصحية بالصالحية، ومراقبي الأغذية صلاح حسين وأحمد السعيد وسامح منصور وهانى السيد.

ومرت الحملة على ٨ منشآت غذائية وحررت ٣ محاضر بالقرار ٩٦ و٢ بالقرار ٩٧ وتم سحب ٤٥ عينة غذائية وإعدام ٥٠ كيلو من المنتجات الغذائية الغير صالحة وتم إرسال ٤ خطابات غلق لـ ٤ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص.

كما تم المرور أيضًا على مدرسة شعير بمنطقة الخطارة ومعاينة الوحدة المنتجة بالمدرسة وتم التنبيه بضرورة نظافة المكان واستخراج شهادات صحية للجنة التغذية بالمدرسة، وقد تم التنبيه بطرد الباعة الجائلين من أمام المدرسة حفاظًا على صحة الطلاب.
غلق 4 منشآت غذائية وتحرير 5 محاضر وسحب 45 عينة بالصالحية
غلق 4 منشآت غذائية وتحرير 5 محاضر وسحب 45 عينة بالصالحية
غلق 4 منشآت غذائية وتحرير 5 محاضر وسحب 45 عينة بالصالحية
غلق 4 منشآت غذائية وتحرير 5 محاضر وسحب 45 عينة بالصالحية

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