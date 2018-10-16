محافظ القليوبية يبحث مع عميد علوم بنها تنفيذ مشروع تدوير القمامة

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أنه يسعى جاهدا لحل مشكلة القمامة بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع المجتمع المدني والاستفادة من خبرة أساتذة الجامعات لحل تلك المشكلة حفاظا على المظهر الجمالى بالمحافظة وحياة المواطنين.



وأشار المحافظ إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والمساعدة فى حل مشكلة القمامة من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة، مؤكدا أن أزمة البطالة من أولويات المحافظة وحتى لا تقف الدولة بمفردها أمام هذه المشاكل لا بد من تكاتف الجميع حتى يتسنى لنا التغلب على تلك المشاكل.



جاء ذلك خلال استقباله الدكتور أشرف فاروق عميد كلية العلوم بجامعة بنها والدكتورة سوزان عبد الحليم أستاذ النبات بالكلية لعرض مقترح مشاركة الكلية في تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة وتدويرها في نطاق الكلية.



وقال المحافظ إن المقترح الجديد يتضمن جمع القمامة وفصلها من المنبع للتخلص منها وفرمها بطرق أكثر تطورًا وبطريقة سليمة واقتصادية وتحويلها الى مركبات وسيطة ومنتجات يمكن الاستفادة منها مرة أخرى في بعض الصناعات كصناعة البلاستيك والكارتون والورق.