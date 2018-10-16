ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محافظ القليوبية يبحث مع عميد علوم بنها تنفيذ مشروع تدوير القمامة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أنه يسعى جاهدا لحل مشكلة القمامة بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع المجتمع المدني والاستفادة من خبرة أساتذة الجامعات لحل تلك المشكلة حفاظا على المظهر الجمالى بالمحافظة وحياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والمساعدة فى حل مشكلة القمامة من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة، مؤكدا أن أزمة البطالة من أولويات المحافظة وحتى لا تقف الدولة بمفردها أمام هذه المشاكل لا بد من تكاتف الجميع حتى يتسنى لنا التغلب على تلك المشاكل.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور أشرف فاروق عميد كلية العلوم بجامعة بنها والدكتورة سوزان عبد الحليم أستاذ النبات بالكلية لعرض مقترح مشاركة الكلية في تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة وتدويرها في نطاق الكلية.

وقال المحافظ إن المقترح الجديد يتضمن جمع القمامة وفصلها من المنبع للتخلص منها وفرمها بطرق أكثر تطورًا وبطريقة سليمة واقتصادية وتحويلها الى مركبات وسيطة ومنتجات يمكن الاستفادة منها مرة أخرى في بعض الصناعات كصناعة البلاستيك والكارتون والورق.

ترشيحاتنا

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

كارداشيان وزوجها يتعرضان لهجوم شديد بعد لقاء الرئيس الأوغندي.. صور

تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات الأمم الأفريقية

أولياء أمور مدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة يشكون عض كلب لأحد الأطفال

تعرف على علاقة سعاد نصر باستقالة نجل أحمد عبد الوارث من عمله

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

نيللي كريم بإطلالة موفقة فى مهرجان لندن السينمائي.. صور

المتحدث باسم الجيش الليبي لـ صدى البلد: هشام عشماوي لم يحاول الانتحار

برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات.. فيديو

مصر وسوازيلاند .. التعادل يسيطر على أول 15 دقيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

فيديو

محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو
الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي.. فيديو
اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟