ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. لحظة اعتراض الوفد الإسرائيلي على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
مي فهمي
عرضت فضائية روسيا اليوم، لحظة اعتراض وانسحاب الوفد الإسرائيلي احتجاجًا على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا، وحديثه عن حق الفلسطينيين في أرضهم، ورفضه للاحتلال الإسرائيلي. 

واعتبر الغانم تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون الدولة القومية اليهودية وتكريس القدس كعاصمة لاسرائيل تحديا لقرارات مجلس الأمن، الذي يعتبر شرقي القدس أرضًا محتلّ، مضيفا أن القانون البائس يعطي اليهود حق تقرير مصيرهم حصرا، متجاهلا الآخرين من مسلمين ومسيحيين كأنهم غير موجودين على الأرض.

وخلال إلقاء الغانم كلمته في المؤتمر بدأ الوفد الإسرائيلي بالاحتجاج علنا على الكلمة، مطالبا بمقاطعتها، ولم ينتظر الوفد الإسرائيلي إنهاء الغانم لكلمته، بل وقف أثناء حديثه واعترض لرئيس الجلسة، الذي لم يمنحهم أي اهتمام حتى أنهى رئيس مجلس الأمة الكويتي حديثه.

ترشيحاتنا

السيسي يلقي أول خطاب لزعيم أجنبي أمام البرلمان الروسي

واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

كارداشيان وزوجها يتعرضان لهجوم شديد بعد لقاء الرئيس الأوغندي.. صور

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

رويترز: الشرطة التركية تفتش منزل القنصل السعودي في اسطنبول

أول رد فعل من اللجنة الأولمبية بعد إنجازات مصر بأولمبياد الشباب

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

تشكيل سوازيلاند في مواجهة مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند

شاهد.. إيفانكا ترامب تتألق بتنورة بيضاء.. وهذه تكلفتها

تأجيل تجديد حبس محاميين متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 20 أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير كازاخستان ووزير الآثار يتفقدان أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس.. صور

رفع صورة السيسي خلال احتفال إحدى مدارس الإسماعيلية بالعيد القومي.. صور

المنتخب يتحرك لملعب موفاسي باي سواتيني ..صور

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

فيديو

محلل سياسي: هناك تقصير من جانب مصر فى توسيع التجارة مع موسكو.. فيديو
الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي.. فيديو
اللاوندي: زيارة السيسي إلى روسيا اقتصادية من الدرجة الأولى.. فيديو
رئيس شركة سيماف يعلن عن موعد حاجة المصنع لعمال جدد ..فيديو
السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟