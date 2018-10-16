شاهد.. لحظة اعتراض الوفد الإسرائيلي على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي

عرضت فضائية روسيا اليوم، لحظة اعتراض وانسحاب الوفد الإسرائيلي احتجاجًا على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا، وحديثه عن حق الفلسطينيين في أرضهم، ورفضه للاحتلال الإسرائيلي.





واعتبر الغانم تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون الدولة القومية اليهودية وتكريس القدس كعاصمة لاسرائيل تحديا لقرارات مجلس الأمن، الذي يعتبر شرقي القدس أرضًا محتلّ، مضيفا أن القانون البائس يعطي اليهود حق تقرير مصيرهم حصرا، متجاهلا الآخرين من مسلمين ومسيحيين كأنهم غير موجودين على الأرض.



