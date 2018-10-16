البورصة اليوم.. الأسهم تربح 9.3 مليار جنيه.. المؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 1.2% فى ختام الثلاثاء.. ورأس المال السوقي يسجل مستوى 786.2 مليار جنيه

البورصة اليوم

تباين في بداية التعاملات وارتفاع في المنتصف والختام

تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب تتجه نحو البيع بالمنتصف

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة يربح 9.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.51%.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.وفي المنتصف، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.99%، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة، بنسبة 031%.فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقا، بنسبة 0.41%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95%، وزاد مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 0.71%.وفي الختام، ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9.3 مليار جنيه، ليسجل مستوى 786.2 مليار جنيه مقابل مستوى 785.2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 1.2%، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.46%.وصعد مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62%، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع.