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برلمان

القوى العاملة بالبرلمان: البطالة أكبر عائق للتنمية في سوهاج

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن محافظة سوهاج تعاني من الفقر الشديد، علي الرغم من كونها أكبر محافظات الجنوب مساحة وسكانا، موضحا ارتفاع نسبة البطالة والامية بها، لذلك نجد الكثير من سكانها يهاجرون بحثا عن فرص عمل والعيش حياة كريمة.

وطالب المراغى في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بوضع سوهاج علي الخريطة واعطائها بعض الاهتمام وانشاء المصانع والمشاريع وزيادة التمويل والاستثمار، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الشباب للعمل بدلاً من هجرتها، مؤكدًا أن البطالة تمثل أكبر عائق للتنمية في المحافظة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الي أن الخدمات الطبية تعاني من الإهمال، كما عدم توافر الادوية والعجز الكبير في الاطباء زاد من معاناة الأهالي، مضيفا أن المدارس في سوهاج تعاني نقصا في المدرسين والعمال. و ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول، الأمر الذي يزيد من تدهور التعليم.

وتابع حول مشاكل تلوث المياه والذي تسبب في إصابة المواطنين بالأمراض منها الفشل الكلوي، ومشاكل الصرف الصحي الذي عاني منها الأهالي منذ زمن، فضلاً عن الطرق الغير ممهدة للسير والذي طالب النائب برصفها، مشيرا الي أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعت في تنمية الصعيد وزيادة التمويل وذلك لتنمية المشروعات المحلية وتحسين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

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