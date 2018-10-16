ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

السنة بتروح على ولادنا.. أهالي السادات يشكون تأخر افتتاح المدرسة التجريبية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي المنطقة العاشرة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من تأخر افتتاح المدرسة التجريبية بالمنطقة بعد مرور قرابة شهر من بدء العام الدراسي.

وقالت منى حسام إحدى أولياء الأمور في رسالتها لـ صدى البلد: «بعد مرور شهر من بداية العام الدراسي المدرسة التجريبية التي تقع في المنطقة العاشرة بمدينة السادات لم يتم افتتاحها حتى اليوم.. وكل ما نسأل حد يقولنا المدرسة بتتفرش وهتفتح كمان أسبوعين».

وتابعت «من أول الدراسة وكل ما نسأل يقولوا هتفتح كمان أسبوعين، والسمة هتضيع على ولادنا.. ومش هنعرف ننقلهم أي مدرسة تانية».

وناشد الأهالي الدكتور طارق شوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاهتمام وافتتاح تلك المدرسة للحفاظ على مستقبل الطلاب.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 0102555505.

ترشيحاتنا

مسئول روسي: لدينا خطط عديدة لزيادة التعاون مع مصر

القنصل السعودي بإسطنبول يغادر تركيا

الشرطة التركية: لن نفتش القنصلية السعودية في اسطنبول اليوم

ديوك فرنسا تصيح بقوة أمام الماكينات الألمانية بثنائية جريزمان في أمم أوروبا

التعليم تحدد موعد صرف علاوات الـ10% للعاملين بالمدارس الخاصة.. فيديو

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر

4 إصابات تضرب نجوم ليفربول خلال أسبوع.. ومغردون: الفيفا يجب أن يعوض الريدز

الجيش الليبي يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة للإرهابي هشام عشماوي

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

معتز الدمرداش يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟