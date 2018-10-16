السنة بتروح على ولادنا.. أهالي السادات يشكون تأخر افتتاح المدرسة التجريبية

اشتكى أهالي المنطقة العاشرة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من تأخر افتتاح المدرسة التجريبية بالمنطقة بعد مرور قرابة شهر من بدء العام الدراسي.



وقالت منى حسام إحدى أولياء الأمور في رسالتها لـ صدى البلد: «بعد مرور شهر من بداية العام الدراسي المدرسة التجريبية التي تقع في المنطقة العاشرة بمدينة السادات لم يتم افتتاحها حتى اليوم.. وكل ما نسأل حد يقولنا المدرسة بتتفرش وهتفتح كمان أسبوعين».



وتابعت «من أول الدراسة وكل ما نسأل يقولوا هتفتح كمان أسبوعين، والسمة هتضيع على ولادنا.. ومش هنعرف ننقلهم أي مدرسة تانية».



وناشد الأهالي الدكتور طارق شوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاهتمام وافتتاح تلك المدرسة للحفاظ على مستقبل الطلاب.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 0102555505.

