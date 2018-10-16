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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر يؤكدان أهمية احترام القانون الدولي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق ورئيس بعثة الصليب الأحمر رونالد أوفتر ينجر أهمية استمرار التعاون المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لرئيس بعثة الصليب الأحمر والوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس.

وأثنى فايق - وفق بيان صادر عن المجلس اليوم - على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المساعدة بالجانب الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وإدراجه في القوانين الدولية، وكذلك الدور الذي تقوم به في لم الشمل العائلي نتيجة للنزاعات من خلال بعثاتها في دول العالم.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنشئت عام 1863، وتعمل في مصر؛ من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وتنفيذه على المستوى الوطني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

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