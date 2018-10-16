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رياضة

فوافى يقود مدغشقر للفوز على غينيا الإستوائية بتصفيات أمم إفريقيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:09 م
منتخب مدغشقر
منتخب مدغشقر
عمرو الحلوانى
قاد باولن فوافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة منتخب بلاده مدغشقر إلى تحقيق الفوز على حساب غينيا الاستوائية بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019.

ولعب فوافى بشكل أساسى مع منتخب بلاده ونجح فى تشكيل خطورة بالغة على مرمى المنتخب المنافس فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مدغشقر إلى 7 نقاط محتلا بها المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف السنغال المتصدر بفارق الأهداف.

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