عميد معهد القلب: 20 مليون مريض ومبادرة السيسي تحارب الأمراض غير السارية

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، إن نسبة مرضي القلب وصلت إلى أرقام صادمة ولكنها صادقة، ربع المصريين البالغين من عمرهم فوق 18 عاما يعانون من الضغط المرتفع في الدم.



وأكد عميد معهد القلب في ندوة خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الإصابة بضغط الدم المرتفع يعد البوابة الرئيسية للإصابة بمرض القلب، لذلك لابد من الاهتمام وعدم إهمال الضغط المرتفع في البداية حتي لا يصبح المريض عرضة للإصابة بمرض القلب.



وأضاف شعبان، أن هناك 20 مليون مريض بمرض القلب، و12 مليون مصابين بالسكر ونسبة مدخنين كبيرة جدًا، فنحن نستهلك حوالي 80 مليار سيجارة، و 70 ألف طفل مدخن تحت سن 10 سنوات، وهذه الأرقام مؤشرات على الإصابة بمرض القلب، وهنا تأتي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية.