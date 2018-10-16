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حوادث

تعرف على الكثافات المرورية في الفترة المسائية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:17 م
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
أحمد مهدي - محمد العيسوي
قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، إن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة أمنية ومرورية بالتنسيق مع الإدارات لتسهيل وتيسير الحركة المرورية على جميع المحاور والطرق الرئيسية، خلال الفترة المسائية، حيث خروج الموظفين من عملهم والطلاب من مدارسهم وجامعتهم.

وأضاف الخبير الأمني، لـ"صدى البلد"، أنه يوجد كثافات مرورية بسيطة بسبب تعطل سيارة بمحور الثورة، مما تسببت فى توقف الحركة المرورية أعلى كوبرى الجيش فى اتجاه جاردينيا.

وفي ذات السياق، أضاف أحمد هشام، أنه يوجد كثافات عالية أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه الخصوص مسطرد.

واستطرد الخبير الأمنى بأن تعطل أتوبيس بمحور النصر القادم من منشية النصر باتجاه رابعة، تسبب فى كثافات مرورية، مما دفع الإدارة العامة للمرور بنشر خدماتها فى نطاق الكثافات، لتيسير الحركة المرورية.

وفى ذات السياق، قامت الإدارة العامة للمرور بنشر خدمات مرورية مكثفة ومدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة الحالة المرورية والتعامل مع أي عائق قد يحدث.

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