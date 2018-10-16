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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يجتمع مع عضو بمجلس الشيوخ الأسترالي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:24 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
محمود نوفل
عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي - اليوم الثلاثاء، على هامش ترؤسه لوفد البرلمان العربي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف - اجتماعًا هامًا مع أيان دونالد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي.

ويأتي اجتماع رئيس البرلمان العربي مع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي لإيضاح ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن نية دولة أستراليا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس البرلمان العربي فى تصريح له: "عقدت اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف اجتماعًا مع أيان دونالد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي".

وأكد أن ما يتم تداوله حول نقل سفارتهم للقدس غير دقيق، مشيرًا إلى أن الاتفاق على استمرار التواصل فيما بينهم.

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