برلماني: القاهرة لا تعاني من المشاكل مثل باقي محافظات مصر

قال النائب أحمد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إن مشكلة محافظة القاهرة تتمثل في الازدحام المروري، موضحاً أن الدولة بدأت في حل هذه المشكلة، بإنشاء العديد من الطرق علي طريقة عالمية، وذلك للحد من الحوادث وحل المشكلة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى شلل الحركة في الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.





وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه في بعض أحياء القاهرة تعاني من مشكلة الصرف الصحي والتي قد تهدد المواطنين بانتشار الأمراض بينهم والاوبئة فضلا عن انتشار القمامة المتواجدة في الشوارع، علي الرغم ان القاهرة أكبر محافظات مصر.



