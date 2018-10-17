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برلمان

برلماني: القاهرة لا تعاني من المشاكل مثل باقي محافظات مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
القسم السياسي
قال النائب أحمد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إن مشكلة محافظة القاهرة تتمثل في الازدحام المروري، موضحاً أن الدولة بدأت في حل هذه المشكلة، بإنشاء العديد من الطرق علي طريقة عالمية، وذلك للحد من الحوادث وحل المشكلة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى شلل الحركة في الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.

وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه في بعض أحياء القاهرة تعاني من مشكلة الصرف الصحي والتي قد تهدد المواطنين بانتشار الأمراض بينهم والاوبئة فضلا عن انتشار القمامة المتواجدة في الشوارع، علي الرغم ان القاهرة أكبر محافظات مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت شوط كبير من الاصلاحات في المحافظة، ولم تعد تعاني من المشاكل الكبيرة التي كانت تواجهها من قبل،كإنشاء الطرق والكباري لمنع التزاحم، وعمل بلاعات للصرف الصحي لتخفيف الأزمة، مشيرًا الي أن القاهرة لا تعاني من الأزمات التي قد تعاني منها كثير من المحافظات الأخرى مثل عدم توافر مياه الشرب أو تلوثها، عدم وجود طرق ممهدة للسير، انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.

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