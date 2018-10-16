الرئيس العراقي: تنمية العلاقات مع الدول الشقيقة لخدمة المصالح المشتركة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة بشكل فعال بما يخدم المصالح المشتركة.



وذكر بيان رئاسي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم أن صالح التقى سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى بغداد في قصر السلام وأكد وحدة الموقف العراقي الداخلي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



ودعا صالح إلى دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في مهمة تشكيل حكومة قوية تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات وبما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي.



ومن جهته..أعرب سفراء الدول العربية والإسلامية عن تقديرهم لمساعي العراق لفتح مرحلة جديدة في تطوير التعاون والحوار الإقليمي والدولي..مؤكدين حرص دولهم على تعزيز العلاقات المشتركة.