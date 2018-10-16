الأعلى للثقافة يطلق ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، ملتقى القاهرة الدولى السابع للإبداع الروائي العربي، تحت عنوان "الرواية في عصر المعلومات - دورة الطيب صالح"، وذلك فى الفترة من 28 من أبريل إلى 2 من مايو 2019.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة السابعة للملتقى، برئاسة الدكتور جابر عصفور، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور سعيد المصرى، وبعضوية كل من: الأديب إبراهيم عبد المجيد، والأديبة اعتدال عثمان، الناقد الدكتور حسين حمودة، الناقد الدكتور خيرى دومة، الروائى سعيد سالم، الناقد الدكتور شريف الجيار، الكاتب محمد شعير، الأديب يوسف القعيد، وائل حسين (المشرف على المؤتمرات بالمجلس)؛ وبأمانة كل من: إبراهيم حسين محمد، دعاء نصر محمود، هانى محسن سيد .



وقد أعدت اللجنة عددًا من المحاور للاسترشاد بها خلال إعداد البحوث أو الشهادات على النحو التالى:



1- التقدم المذهل في علوم الاتصالات والرواية.



2- تحول أدوات الاتصال إلى مادة روائية.



3- تأثير البنية المعلوماتية على البناء الروائي.



4- تأثير وسائط الاتصال الحديثة على رواية الخيال العلمى والفانتازيا.



5- الرواية وتداخل الأنواع.



6- الرواية التفاعلية.



7- الرواية العربية فى عصر الصورة "رواية الجرافيك".



8- ملامح التجريب فى الرواية العربية الحديثة.



9- مستقبل السرد.



يذكر أن بداية التسجيل للملتقى ستكون بداية من اليوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، على أن يكون آخر موعد لتلقي ملخص البحوث والشهادات يوم 16 نوفمبر المقبل، وستعلن نتائج المقبولين يوم 16 من ديسمبر 2018، كما أن آخر موعد لتقديم الورقة للمشاركين ببحث أو شهادة يوم 15 فبراير 2019، من المقرر أن يُفتتح المؤتمر وتبدأ فعالياته يوم 28 من أبريل 2019.



أما شروط المشاركة فهى على النحو التالى:

- أن تكون المشاركة بتقديم بحث أو شهادة ضمن أحد محاور الملتقى.



- أن يتصف البحث أو ورقة العمل بالأصالة، وأن يستوفي قواعد البحث العلمي المتعارف عليها.



- ألا يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه بمؤتمر آخر.



- أن لا تزيد عدد كلمات البحث عن 10000 كلمة ولا تقل عن 6000 كلمة.



- أن تتضمن ورقة العمل ملخصًا، لا يزيد عن (250) كلمة.



- أن يكون حجم الخط (12) بالإنجليزية، و (14) بالعربية وفقًا لخط (Simplified Arabic)، وأن تكون المسافات بين السطور (1.5).



- مراجعة ملاحظات اللجنة المحكمة، وأخذها بعين الاعتبار عند تقديم الورقة النهائية.



- إرسال ورقة العمل (البحث أو الشهادة) كاملة في الموعد المحدد.



- تقدم الأوراق باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.



- تطبع أعمال الملتقى بعد انتهاءه فى كتاب بعد مراجعتها وتحكيمها.