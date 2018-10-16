برلماني: تطوير معامل الكليات ضرورة ملحة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول الخطوات المتخذة لتطوير معامل الكليات بالجامعات المصرية، لتناسب الخطط الموضوعة لاعداد خريج مؤهل لسوق العمل.



وأوضح بركات أن عملية تطوير وتحديث معامل الكليات الجامعات الحكومية صارت تحديًا صعبًا بعد أن ظلت هذه المعامل تعانى لسنوات طويلة من نقص فى الأجهزة والإمكانيات اللازمة لتدريب الطلاب وتأهيلهم وفق متطلبات سوق العمل، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات سنويًا بشكل مضاعف، مما يؤثر سلبيًا على قوة المعامل وجودتها، وضعف التمويل المخصص لتلبية احتياجات الصيانة والتطوير بالمعامل، موضحًا أن أغلب ميزانيات الجامعات تذهب للأجور والمرتبات.



وطالب النائب بضرورة وضع خطة طويلة المدى لتطوير وتحديث المواصفات والمعايير الخاصة بـمختبرات ومعامل الكليات، وتوفير التمويل اللازم لهذا التطويرالذى يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المعامل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتحديث الأجهزة العلمية، لمواكبة المستجدات العالمية في دراسة العلوم الأساسية والتطبيقية.