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أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي توقع اتفاقية تعاون مع متحف أوفيتزي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:58 م
جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق
مـيــــــــــــــس رضــــــــــــــا
وقّعت رابطة العالم الإسلامي اتفاقية تعاون مع متحف أوفيتزي في مدينة فلورنسا بالجمهورية الإيطالية؛ الذي يعد أحد أقدم المؤسسات الفنية في أوروبا وأكثرها شهرة، وثاني أكبر وأهم متحف في التصنيف العالمي بعد متحف اللوفر، ويرتاده سنويًا الملايين من كافة أنحاء العالم.

ووقّع عن الرابطة الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى فيما مثّلَ المتحف مديره الدكتور إيك شميت.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مبادرات تعليمية وثقافية خاصة بالحضارة الإسلامية، ودعم المبادرات الرامية لتطوير التعليم والتدريب وتعزيز الحوار بين الثقافات.

كما تهدف إلى جعل الثقافة العربية والإسلامية معروفة بطريقة صحيحة، من أجل تعميق أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين المجتمعات القادمة من هذه المناطق والمجتمعات الأخرى.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تنظيم الندوات والدورات التدريبية عطفًا على أهمية الدور الذي تلعبه المتاحف في تعزيز التبادل الحضاري والأنشطة التعليمية.

وشدد الدكتور شميت على إدراك إدارة المتحف العميق لأهمية مشروع التبادل الثقافي مع الرابطة، مؤكدًا حرص المتحف على تنظيم مبادرات مشتركة مع الرابطة لتحقيق أهداف الطرفين.

يذكر أن المتحف الذي تأسس عام 1560م يتضمن عددًا ضخمًا من الأعمال العالمية الشهيرة.
رابطة العالم الإسلامي توقع اتفاقية تعاون مع متحف أوفيتزي
رابطة العالم الإسلامي توقع اتفاقية تعاون مع متحف أوفيتزي

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